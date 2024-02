Lecce-Inter, i diffidati e gli squalificati per la 26ª giornata di Serie A

Lecce-Inter si giocherà alle ore 18 allo Stadio Via del Mare, per la ventiseiesima giornata di Serie A 2023-2024. Ecco la situazione disciplinare per il match del tardo pomeriggio, con diffidati per entrambe e squalificati solo per i padroni di casa. Qui il riepilogo per tutto il turno, iniziato venerdì.



LECCE-INTER domenica 25 febbraio ore 18 (26ª giornata Serie A)

Diffidati Lecce: Lameck Banda, Hamza Rafia (prossima partita Frosinone in trasferta)

Squalificati Lecce: Patrick Dorgu (una giornata), Marin Pongracic (una giornata)

Diffidati Inter: Alessandro Bastoni (prossima partita Atalanta in casa)

Squalificati Inter: nessuno