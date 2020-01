Lecce-Inter, i diffidati per la 20ª giornata di Serie A. No squalificati

Lecce-Inter si giocherà alle ore 15, presso lo Stadio Via del Mare, per la ventesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per la partita di questo pomeriggio, senza squalificati ma con tre diffidati nei nerazzurri a rischio stop così come il tecnico Conte. Qui il riepilogo con la situazione disciplinare per tutte le partite del turno di campionato, già iniziato nella giornata di ieri.

LECCE-INTER domenica 19 gennaio ore 15 (20ª giornata Serie A)



Diffidati Lecce: nessuno (prossima partita Verona in trasferta)

Squalificati Lecce: nessuno

Diffidati Inter: Alessandro Bastoni, Antonio Candreva, Antonio Conte (allenatore), Danilo D’Ambrosio (prossima partita Cagliari in casa)

Squalificati Inter: nessuno