Lecce-Inter, de Vrij sta meglio. D’Ambrosio ancora no: oggi la rifinitura – CdS

In vista di Lecce-Inter, Simone Inzaghi può sorridere e non solo per quanto riguarda Marcelo Brozovic (vedi QUI). Anche in difesa Stefan de Vrij sta meglio, mentre rischia di dare forfait Danilo D’Ambrosio.

IN DIFESA – Buone notizie anche dalla difesa, con Stefan de Vrij che ha superato la botta al piede e ha buone chance di tornare a giocare titolare al centro della difesa. Con lui ci saranno regolarmente Milan Skriniar e Alessandro Bastoni, con Samir Handanovic tra i pali. Rischia il forfait, invece, Danilo D’Ambrosio, ancora a parte per noie muscolari. Oggi la rifinitura, poi nel pomeriggio la partenza in Puglia in charter.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti