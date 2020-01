Lecce-Inter, Conte un solo dubbio. Liverani punta tutto su Babacar – GdS

Lecce-Inter andrà in scena oggi alle 15:00 allo stadio “Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare” di Lecce. Non proprio un fortino per la squadra allenata da Fabio Liverani che ad oggi non ha mai vinto tra le mura amiche, anche se oggi potrebbe registrarsi un nuovo record dopo Lecce-Juventus. Il tecnico punta tutto sull’attaccante Babacar, mentre Antonio Conte ha un solo dubbio di formazione. Di seguito le ultime della “Gazzetta dello Sport” riguardo le probabili formazioni delle due squadre.

LE PROBABILI – Lecce-Inter vedrà impegnate due squadre che lottano per obiettivi diversi. I nerazzurri allenati da Antonio Conte – che sfida il suo passato – vogliono raccogliere più vittorie possibili, soprattutto in trasferta. Non sarà facile però contro la squadra di Fabio Liverani che vuole a tutti costi vincere la prima partita in casa, quale momento migliore se non quello davanti a quasi 26mila tifosi? Intanto il tecnico giallorosso è pronto a schierare Kouma Babacar titolare, che all’Inter ha già segnato 4 gol in carriera, sua vittima preferita. Sul modulo la scelta potrebbe ricadere sul 5-3-2 per cercare di contrastare la forza fisica dell’Inter, cercando di rubare palla alti e ripartire in contropiede. Dentro Rispoli e l’ex Donati sulle fasce, con l’inserimento di Meccariello come terzo centrale insieme a Rossettini e Lucioni. Conte per l’Inter recupera tutti tranne i soliti Danilo D’Ambrosio e Kwadwo Asamoah: sarà solito 3-5-2 trascinata dalla coppia Lautaro Martinez e Romelu Lukaku in attacco. Torna titolare il trio formato da Stefano Sensi, Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Unico dubbio riguarda la difesa, con Alessandro Bastoni che potrebbe riposare per dare spazio a Diego Godin, già impegnato in Coppa Italia contro il Cagliari. Le condizioni del giovane difensore sono da valutare dato che soffre un problema fisico.

PROBABILE LECCE – Di seguito ecco la probabile formazione del Lecce secondo la “Gazzetta dello Sport” (5-3-2): Gabriel; Donati, Meccariello, Rossettini, Lucioni, Rispoli; Mancosu, Deiola, Petriccione; Falco, Babacar.

PROBABILE INTER – Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku.