Lecce-Inter, Conte tentato da Sanchez! Borja Valero ok. Politano out – CdS

Lecce-Inter andrà in scena oggi alle ore 15.00, sfida valida per la ventesima giornata di Serie A. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, Conte è tentato da Sanchez, che ieri in allenamento ha dato spettacolo. Ritorna il centrocampo “originario”. Di seguito tutti i dettagli

TENTAZIONE – Antonio Conte ha la tentazione Alexis Sanchez per il match di oggi. Già dal 1′? Quasi certamente no, ma intanto ieri il cileno è stato provato anche insieme a Lukaku e Martinez. E a un certo punto della seduta ha firmato pure un gran gol con una “botta” da fuori che ha strappato l’applauso dei compagni. Avrà a disposizione uno scampolo di partita nella ripresa?

INDISPONIBILI – Chi invece non ci sarà è Vecino, non al top dopo il fastidio al polpaccio, ma soprattutto distratto dal mercato. Out pure Asamoah, in gruppo ma a corto di condizione, e D’Ambrosio. Tra i convocati mancano infine i nomi di Young, lasciato ad allenarsi ad Appiano, di Politano e di Gagliardini, out a causa di infiammazione all’avampiede destro. Recuperato Borja Valero che aveva accusato venerdì un fastidio a un polpaccio.

CENTROCAMPO TITOLARE – Capitolo formazione: al netto della sorpresa Sanchez, Godin è in vantaggio su Bastoni che in settimana ha avuto la febbre. Torna a giocare il centrocampo “titolare” di settembre (Barella-Brozovic-Sensi). L’Inter avrà il lutto al braccio per la scomparsa di Anastasi e verrà osservato un minuto di silenzio.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti