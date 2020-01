Lecce-Inter, Conte ancora con Lautaro Martinez e Lukaku: i numeri – GdS

Verso Lecce-Inter, Antonio Conte scenderà in campo presumibilmente con tutti i titolari (qui le ultime) e quindi ancora con la coppia offensiva formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” in Europa la coppia nerazzurra è la migliore soprattutto in trasferta.

COPPIA SHOW – In Lecce-Inter oggi pomeriggio in programma alle 15:00 vedremo ancora una volta la coppia formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku che in totale di gol ne hanno realizzati ben 16 solo per quanto riguarda le trasferte. Numeri da capogiro considerando che in Europa nessuna squadra vanta di avere una coppia così prolifica in zona gol, solo Sergio Aguero e Raheem Sterling nel Manchester City tengono il passo, ma di partite ne hanno giocate due in più rispetto i nerazzurri. Lautaro e Romelu si completano e segnano insieme come pochi altri in Europa, gli unici addirittura per quanto riguarda i gol in trasferta.