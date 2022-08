Lecce-Inter, Cetin ancora in dubbio: c’è il sostituto. Un ballottaggio a sinistra

Lecce-Inter andrà in scena oggi alle 20:45 per la prima giornata di Serie A 2022-2023. Di seguito le possibili scelte di Marco Baroni vista l’emergenza in difesa.

EMERGENZA IN DIFESA – Il Lecce, che dovrà far fronte alle assenze già certe di Tuia e Dermaku, valuta con attenzione anche il possibile impiego di Cetin. Il difensore turco arrivato dal Verona è in dubbio per un problema fisico e questo potrebbe compromettere ulteriormente le scelte di Marco Baroni in vista dell’esordio contro l’Inter. Potrebbe sostituirlo Baschirotto dal primo minuto, con al suo fianco Blin. A sinistra, invece, ballottaggio tra Gallo e Frabotta con il primo che adesso sembrerebbe aver superato l’ex Juventus.