Lecce-Inter, Brozovic recuperato ma occhio a un segnale! Scelte fatte

Lecce-Inter è la sfida in programma sabato alle ore 20.45 allo stadio “Via del Mare”, valevole per la prima giornata di campionato. Inzaghi recupera Brozovic e de Vrij mentre un altro difensore lavora a parte (vedi articolo). Un segnale potrebbe far pensare che il croato partirà per la trasferta ma senza essere rischiato

SEGNALI – Lecce-Inter segnerà l’esordio in campionato dei nerazzurri di Simone Inzaghi. Da Appiano Gentile arrivano segnali positivi da Marcelo Brozovic che dopo il risentimento al polpaccio è rientrato in gruppo svolgendo regolarmente l’allenamento ma senza disputare la partitella finale per evitare rischi. Bisogna capire se questo può essere considerato un segnale riguardo alla sua presenza dal 1′: il centrocampista quasi certamente partirà con la squadra ma Inzaghi potrebbe inizialmente affidarsi a Kristjan Asllani. Stefan de Vrij, dopo un pestone al piede, ha lavorato in gruppo e la sua presenza dal 1′ non è a rischio anche perché Danilo D’Ambrosio ha lavorato a parte ed è molto complicato che possa essere a disposizione.

SCELTE – Per il resto nessuna sorpresa: Handanovic in porta e difesa con Skriniar, de Vrij e Bastoni. A centrocampo, insieme a Brozovic o Asllani, agiranno Barella e Calhanoglu mentre sulle corsie esterne scaldano i motivi Gosens a sinistra e Dumfries a destra. In attacco zero dubbi: Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sono prontissimi.