Lecce-Inter, Brozovic l’interrogativo di Inzaghi: ecco cosa filtra da Appiano

Si avvicina Lecce-Inter, mancano solamente tre giorni all’esordio in campionato per i nerazzurri. Inzaghi è alle prese con la situazione fisica di Marcelo Brozovic

IN DUBBIO − Marcelo Brozovic al momento non dà segni di miglioramento. Altro allenamento personalizzato per il regista dell’Inter che rimane in forte dubbio in vista di Lecce-Inter. I nerazzurri si sta avvicinando a grandi passi alla gara del 13 agosto al Via del Mare. Oggi pomeriggio ci sarà l’ultima sgambata del precampionato contro il Sant’Angelo Lodigiano. Brozovic starà fuori, al suo posto dentro Kristjan Asllani. L’albanese potrebbe fare dunque le prove generali in vista dell’esordio ufficiale di sabato sera.