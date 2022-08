Lecce-Inter, Baroni emergenza difesa: formazione con gli adattati?

Lecce-Inter si giocherà domani alle ore 20.45. Per l’esordio in Serie A Baroni deve reinventarsi la difesa, perché a causa di diverse assenze la formazione potrebbe vedere dei giocatori con ruolo diverso. Qui i convocati.

SI CAMBIA – Per Lecce-Inter la difesa dei salentini è da inventare. Kastriot Dermaku e Alessandro Tuia sono infortunati, dal mercato non è arrivato il rinforzo che i giallorossi attendevano. Anzi: Mert Çetin, preso dal Verona sei giorni fa, ha un problema alla caviglia (vedi articolo). Lo ha annunciato Marco Baroni, che se non dovesse recuperarlo (ma ci proverà fino all’ultimo) dovrà adattare un altro centrocampista. Il primo è Alexis Blin, che si abbasserà in mezzo alla difesa. Come terzini Valentin Gendrey sicuro a destra, poi ballottaggio a sinistra fra Alberto Gallo e il nuovo acquisto Gianluca Frabotta, arrivato dalla Juventus dopo una stagione con qualche problema a Verona. In porta un altro innesto dal mercato, l’ex blucerchiato Wladimiro Falcone.

MAGGIORI RISORSE – Se il problema del Lecce in vista dell’Inter è la difesa in attacco ci sono più opzioni. Una è Gabriel Strefezza, il giocatore dal maggior tasso tecnico dei giallorossi, che ha recuperato da un piccolo problema fisico accusato in settimana (vedi articolo). Lui partirà dalla destra, con Federico Di Francesco appena arrivato che si sposta a sinistra e Assane Ceesay di punta. Il gambiano classe ‘94, all’esordio in Serie A, ha segnato diciotto gol in ventinove presenze lo scorso anno allo Zurigo giocando con l’ex Inter Wilfried Gnonto. Dalla panchina Lorenzo Colombo, arrivato in prestito dal Milan. A centrocampo non c’è Kristoffer Askildsen, pure lui indisponibile. Morten Hjulmand è il pezzo pregiato in mezzo (si era parlato di interesse nerazzurro), come interni Kristijan Bistrovic e Thorir Helgason. Questa la probabile formazione di Baroni per Lecce-Inter: Falcone; Gendrey, Çetin, Blin, Frabotta; Bistrovic, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.