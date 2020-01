Lecce-Inter 1-1: Bastoni mossa Conte, segna e illude! Mancosu pareggia

Dopo il primo tempo terminato 0-0 (vedi articolo), Lecce-Inter finisce 1-1 con le reti di Bastoni e Mancosu. Secondo pareggio consecutivo per i nerazzurri di Conte in campionato

SECONDO TEMPO – Lecce-Inter riparte forte come nella prima frazione. Questa volta però sono i salentini a rendersi subito pericolosi, con Giulio Donati da dentro l’area prima e Khouma Babacar dal limite poi. Risposta nerazzurra con una mezza sforbiciata di Lautaro Martinez su cross di Cristiano Biraghi. Il Toro ci riprova dopo aver ricevuto palla da un tocco di tacco di Romelu Lukaku, Gabriel però para facilmente. I padroni di casa però mettono ancora in difficoltà gli uomini di Antonio Conte, prima con un tiro di Andrea Rispoli parato da Samir Handanovic e poi in contropiede fermato da un bel recupero di Marcelo Brozovic. Nicolò Barella si procura un calcio di punizione dal limite al 59′ ma Stefano Sensi spreca calciando altissimo. Male anche Antonio Candreva, che poco tempo dopo con un cross sballato fa spegnere un’azione avvolgente dell’Inter. L’87 nerazzurro ci riprova al 66′ ottenendo un corner, ma dalla bandierina i nerazzurri non riescono mai a rendersi pericolosi. Stefan de Vrij e Lautaro Martinez vanno al tiro nel giro di un minuto, ma entrambi calciano debolmente trovando Gabriel. Conte allora fa la sua prima mossa, dentro Alessandro Bastoni per Diego Godin al 68′. Sensi si aggiunge alla lista dei tentativi in porta, gran destro parato da Gabriel. Ecco però il gol che sblocca la partita al 72′: bel cross questa volta di Biraghi e colpo di testa del neo entrato Bastoni. Mossa vincente di Conte dalla panchina. Il vantaggio nerazzurro dura poco, perché Marco Mancosu pareggia i conti anticipando proprio Bastoni col destro su cross di Zan Majer da sinistra. Nell’occasione, male anche Candreva in marcatura. L’Inter reagisce con Barella che di testa in tuffo non trova la porta. Il Lecce sfiora il 2-1 su punizione con Filippo Falco, che colpisce il palo esterno. Dopo il brivido Conte fa un doppio cambio, Alexis Sanchez e Borja Valero per Sensi e Brozovic (quest’ultimo uscito per un problema fisico). Tridente pesante quindi per i nerazzurri. Sanchez subito pericoloso, ruba un pallone in area ma sbaglia di tanto la misura del suggerimento per Lukaku. Quattro i minuti di recupero concessi. Due calci d’angolo non sfruttati dall’Inter, poi punizione finale causata da un intervento duro di Biagio Meccariello su Biraghi. Cross di Sanchez e chance per Lautaro Martinez che non trova la porta, poi nuovo corner per i nerazzurri che non ne approfittano sempre con Biraghi. Gli uomini di Conte pareggiano ancora in campionato. Sempre 1-1, come contro l’Atalanta.

LECCE 1 – 1 INTER

Marcatori: Bastoni (I) al 72′, Mancosu (L) al 77′

LECCE (3-4-1-2): 21 Gabriel; 13 Rossettini, 5 Lucioni, 39 Dell’Orco; 29 Rispoli, 14 Deiola, 4 Petriccione, 7 Donati; 8 Mancosu (C); 30 Babacar, 9 Lapadula.

A disposizione: 22 Vigorito, 97 Chironi; 2 Riccardi, 3 Vera, 16 Meccariello, 25 Gallo; 34 Maselli, 37 Majer, 77 Tachtsidis; 10 Falco.

Allenatore: F. Liverani

Indisponibili: 95 Bleve; 6 Benzar, 27 Calderoni; 11 Shakhov, 85 Imbula, Tsonev; 17 Farias, 32 Lo Faso.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 2 Godin, 6 de Vrij, 37 Skriniar; 87 Candreva, 23 Barella, 77 Brozovic, 12 Sensi, 34 Biraghi; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni; 13 Ranocchia, 31 Pirola, 95 Bastoni; 19 Lazaro, 20 Borja Valero, 21 Dimarco, 32 Agoumé; 7 Sanchez, 30 Esposito.

Allenatore: A. Conte

Diffidati: Bastoni, Candreva (e D’Ambrosio).

Indisponibili: 33 D’Ambrosio; 5 Gagliardini, 8 Vecino, 15 Young, 18 Asamoah; 16 Politano.

Ammoniti: Donati (L) al 20′, Candreva (I) al 32′, Borja Valero (I) all’88’, Meccariello (L) al 93′.

Sostituzioni: Majer per Lapadula (L) al 62′, Bastoni per Godin (I) al 68′, Rispoli per Falco (L) al 76′, Sanchez per Sensi (I) all’82’, Borja Valero per Brozovic (I) all’82, Meccariello per Mancosu (L) all’83’.

Recupero: 2′ – 4′