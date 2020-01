Lecce-Inter 0-0 al 45′: annullato gol dubbio a Lukaku! Brozovic, che palo

Lecce-Inter è 0-0 all’intervallo. Lukaku segna ma Giacomelli annulla per un fallo molto dubbio su Gabriel, Brozovic colpisce il palo a portiere battuto. Concesso e annullato un rigore ai padroni di casa nel finale

PRIMO TEMPO – Lecce-Inter parte subito forte. Andrea Rispoli nel tentativo di marcare Stefano Sensi su un cross in area di Antonio Candreva colpisce di testa costringendo Gabriel alla parata. Sugli sviluppi dell’azione scambio nello stretto Lautaro Martinez–Romelu Lukaku con il belga che calcia forte e a lato di poco. Risposta dei padroni di casa immediata. Milan Skriniar sbaglia un anticipo, Marco Mancosu riceve palla da destra e tutto solo spara sul fondo col sinistro. Tanti errori in avvio per l’Inter dopo la prima doppia occasione, Antonio Conte non manca infatti di richiamare l’attenzione dei suoi. Nuovo scambio della coppia d’attacco nerazzurra, con Lautaro Martinez che calcia a lato col sinistro. Poco male, perché viene segnalato la netta posizione di fuorigioco dell’argentino. Toro che ci riprova pochi minuti più tardi con un esterno destro sballato. Al 19′ annullato un gol a Lukaku, che deposita in rete dopo un leggero contatto con Gabriel nel tentativo di respingere il cross di Cristiano Biraghi. Sembra però che sia il portiere dei salentini a provocarlo, non il contrario. Al 20′ bruttissimo intervento di Giulio Donati su Nicolò Barella. L’arbitro Piero Giacomelli ammonisce l’ex nerazzurro, poi viene richiamato dal VAR per valutare gli estremi per un cartellino rosso ma non modifica il colore del cartellino. Tre minuti dopo, bel cross di Candreva per Sensi anticipato da Fabio Lucioni in corner. L’Inter insiste e ne ottiene un altro, questa volta dopo un tiro di Sensi da dentro l’area di rigore deviato. Nulla da fare dalla bandierina però. Al 29′ Inter vicinissima al vantaggio con Marcelo Brozovic che piazza col destro ma prende il palo a portiere battuto dopo uno triangolo con Lukaku. Gabriel era stato preso contro-tempo. Passano due minuti e Brozovic sfiora per altre due volte il vantaggio, prima su assist di Lautaro Martinez in area e poi di testa sulla respinta di Gabriel. Al 32′ viene ammonito Candreva per un brutto fallo su Donati. L’esterno destro nerazzurro era diffidato e salterà Inter-Cagliari di domenica prossima. I nerazzurri continuano a fare collezione di angoli ma non riescono mai a impensierire la retroguardia salentina da calcio piazzato. Lecce chiuso nella propria metà campo nel finale della prima frazione, Inter che però non trova un guizzo o l’ultimo passaggio. All’ultima azione dei 2′ di recupero Giacomelli fischia rigore ai padroni di casa per un fallo di mano di Sensi. Il braccio del centrocampista nerazzurro è però regolarmente lungo il corpo quando Khouma Babacar lo “colpisce”. Nuova revisione VAR, questa volta favorevole ai nerazzurri: rigore annullato. Lecce-Inter 0-0 all’intervallo.

LECCE 0 – 0 INTER

Marcatori: –

LECCE (3-4-1-2): 21 Gabriel; 13 Rossettini, 5 Lucioni, 39 Dell’Orco; 29 Rispoli, 14 Deiola, 4 Petriccione, 7 Donati; 8 Mancosu (C); 30 Babacar, 9 Lapadula.

A disposizione: 22 Vigorito, 97 Chironi; 2 Riccardi, 3 Vera, 16 Meccariello, 25 Gallo; 34 Maselli, 37 Majer, 77 Tachtsidis; 10 Falco.

Allenatore: F. Liverani

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: 95 Bleve; 6 Benzar, 27 Calderoni; 11 Shakhov, 85 Imbula, Tsonev; 17 Farias, 32 Lo Faso.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 2 Godin, 6 de Vrij, 37 Skriniar; 87 Candreva, 23 Barella, 77 Brozovic, 12 Sensi, 34 Biraghi; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni; 13 Ranocchia, 31 Pirola, 95 Bastoni; 19 Lazaro, 20 Borja Valero, 21 Dimarco, 32 Agoumé; 7 Sanchez, 30 Esposito.

Allenatore: A. Conte

Diffidati: Bastoni, Candreva (e D’Ambrosio).

Squalificati: –

Indisponibili: 33 D’Ambrosio; 5 Gagliardini, 8 Vecino, 15 Young, 18 Asamoah; 16 Politano.

Note: –

Ammoniti: Donati (L) al 20′, Candreva (I) al 32′

Sostituzioni: –

Recupero: 2′