Lecce in campo dopo l’amichevole: fissato un giorno di riposo

Il Lecce oggi è sceso in campo per il consueto allenamento, il giorno dopo l’amichevole vinta a fatica contro il Francavilla (vedi QUI). Fissato un giorno di riposo.

ALLENAMENTO DI OGGI – : “Dopo la gara amichevole di ieri sera a Francavilla, la squadra si è ritrovata questa mattina al Deghi Center di San Pietro in Lama. Hanno seguito un programma di lavoro personalizzato Blin e Di Mariano. Domani giornata di riposo per i giallorossi, con la ripresa fissata per lunedì pomeriggio all’Acaya Golf Resort & SPA”.

Fonte: uslecce.it