Lecce, i 21 convocati di Giampaolo contro l’Inter: la scelta su Dorgu

Il Lecce si prepara a sfidare l’Inter nella 22ª giornata della Serie A, in programma domenica 26 gennaio 2024 alle ore 18:00 allo stadio Via del Mare. Marco Giampaolo ha comunicato i ventuno giocatori che sfideranno i nerazzurri. Ecco la scelta definitiva su Dorgu.

I CONVOCATI – Tra i ventuno convocati dal Lecce di Marco Giampaolo è presente anche Patrick Dorgu, al centro di intense trattative di mercato. Il giovane talento danese, autore di una stagione convincente con i giallorossi, ha attirato l’interesse di diversi top club europei, tra cui il Manchester United, che sembra intenzionato a portarlo in Premier League. Nonostante le speculazioni, Dorgu è regolarmente a disposizione per la sfida contro i nerazzurri e potrebbe partire titolare. Il tecnico Giampaolo ha chiamato tutti i suoi uomini migliori per questa sfida.

LECCE-INTER – I CONVOCATI DI GIAMPAOLO

Portieri: Borbei, Falcone, Fruchtl, Samooja;

Difensori: Baschirotto, Bonifazi, Gallo, Guilbert, Jean;

Centrocampisti: Couliibaly, Helgason, Kaba, McJannet, Pierret, Ramadani;

Attaccanti: Dorgu, Burnete, Karlsson, Krstovic, Morente, Pierotti.