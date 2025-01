Lecce, Gallo torna. Dorgu in attacco: novità e conferme con l’Inter – CdS

Il Lecce si prepara alla sfida odierna contro l’Inter con alcune novità nella formazione, tra cui il ritorno di Antonino Gallo nel ruolo di terzino sinistro, una mossa che consente a Patrick Dorgu di avanzare nel suo ruolo naturale di esterno d’attacco. Di seguito le probabili scelte di Giampaolo secondo il Corriere dello Sport.

COSA CAMBIA – Dorgu, recentemente al centro delle attenzioni di mercato, sembra ora più sereno, come confermato dall’allenatore Marco Giampaolo, e sarà una delle pedine chiave del tridente offensivo contro l’Inter. La squadra salentina, che dovrà fare a meno di Ante Rebic per squalifica, oltre agli indisponibili Berisha, Marchwinski, Banda, Gaspar e Rafia, punta a mettere in difficoltà i nerazzurri con una formazione equilibrata e pronta a sfruttare ogni occasione. Il rientro di Gallo sulla fascia sinistra della linea difensiva dà solidità al reparto arretrato e permette di utilizzare Dorgu in una posizione più avanzata, dove può esprimere al meglio la sua velocità e capacità di saltare l’uomo. A centrocampo, Giampaolo conferma il trio formato da Helgason, Pierret e Coulibaly. In attacco, accanto a Dorgu e al centravanti Krstovic, il Lecce ha ancora un dubbio sull’esterno sinistro. La maglia da titolare è contesa tra Morente, Karlsson e Pierotti, con il primo leggermente favorito.

Fonte: Corriere dello Sport – Elio Donno