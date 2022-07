Lecce, doppia seduta di preparazione: Inter già nel mirino

Prosegue la preparazione del Lecce, che continua con gli allenamenti in vista della prossima stagione e della prima di campionato contro l’Inter. Oggi doppia seduta per gli uomini di Baroni.

PREPARAZIONE – Doppia seduta di allenamento per il Lecce, che prosegue nella preparazione in vista della prossima stagione. Il tecnico Marco Baroni in mattinata ha fatto svolgere delle esercitazioni tecnico-tattiche e una partitella. Nel pomeriggio poi lavoro fisico in palestra. Assente in permesso Gargiulo, mentre Blin ha svolto un allenamento differenziato. La preparazione in vista dell’inizio della stagione e della gara contro l’Inter proseguirà domani, con una seduta mattutina di allenamento a porte aperte.

Fonte – Uslecce.it