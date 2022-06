Lecce, confermato un nuovo colpo in vista della prima contro l’Inter

Il Lecce si prepara in vista della prossima stagione di Serie A, dove debutterà al Via del Mare contro l’Inter. E inizia a rinforzarsi, annunciando l’arrivo di un nuovo colpo. Ovvero Gianluca Frabotta della Juventus.

PREPARAZIONE – Il 14 agosto allo stadio Via del Mare andrà in scena il debutto in Serie A del Lecce, contro l’Inter. I salentini si stanno già muovendo sul mercato, cercando di rinforzare la squadra già a partire dalla prima di campionato. Proprio nella giornata di oggi è stato annunciato un nuovo colpo. Questo il comunicato: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Frabotta dalla Juventus FC“.