Lecce chiamato a trovare un portiere per l’Inter: Gabriel saluta

Fra un mese e mezzo Lecce-Inter sarà la prima partita stagionale (vedi articolo) e i salentini avranno un nuovo portiere. Gabriel, titolare nell’ultima Serie B, è in partenza.

SE NE VA – Gabriel oggi vede scadere il suo contratto col Lecce e non lo rinnoverà. Come riporta Michele Criscitiello, il portiere ha deciso di tornare in Brasile al Curitiba, dove firmerà un quadriennale. Niente da fare anche per il Torino, che era interessato. Nell’ultima Serie B Gabriel ha collezionato trentuno presenze, poi tre per Alessandro Plizzari (rientrato al Milan per fine prestito) e cinque per Marco Bleve. I salentini dovranno trovare un nuovo portiere e anche in fretta, in vista dell’esordio in Serie A che sarà Lecce-Inter fra il 13 e il 15 agosto. Negli ultimi giorni si è parlato di riportare in Italia Simone Scuffet, ora all’APOEL a Cipro.