Il Lecce cede prima di sfidare l’Inter: un giocatore scende in Serie B

COMUNICATO UFFICIALE – Il Lecce domenica sfiderà l’Inter in campionato, nel match valido per la ventiduesima giornata di Serie A. A due giorni dalla partita del Via del Mare, la società salentina ha appena comunicato la cessione in prestito di un proprio centrocampista. Questo il comunicato ufficiale del club: “L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rémi Oudin all’U.C Sampdoria”. Quindi, Giampaolo non avrà a disposizione il giocatore francese, che rispetto alla passata stagione aveva perso ormai la titolarità. La partita contro l’Inter è in programma domenica alle 18 al Via del Mare. I salentini sono reduci dalla sconfitta contro il Cagliari, mentre i nerazzurri da due vittorie consecutive tra campionato e Champions League.

Il Lecce senza Oudin con l’Inter, ma aveva perso il posto

I NUMERI – In questa stagione, Oudin ha totalizzato con la maglia del Lecce tra l’era Gotti e quella Giampaolo tredici presenze tra tutte le competizioni, senza segnare e realizzare assist per i compagni. L’ultima volta in campo lo scorso 30 dicembre, nella sfida persa dal Lecce contro il Como per 2-0. In quel caso, Giampaolo lo fece entrare negli ultimi trenta minuti di partita.