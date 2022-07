Lecce di nuovo in campo: primo allenamento (vista Inter) per due

Prosegue la preparazione del Lecce di Marco Baroni in vista della nuova stagione, con la prima gara di campionato in programma contro l’Inter. Dopo il ritiro in Trentino, i salentini hanno ripreso con il lavoro in Puglia. Primo allenamento per Falcone e Askildsen.

RITORNO AL LAVORO – Dopo il termine del ritiro in Trentino e i due giorni di riposo concessi dall’allenatore, il Lecce è tornato in campo per preparare la nuova stagione e la prima partita di campionato, quella contro l’Inter. Primo allenamento per i due nuovi arrivati, ovvero Falcone e Askildsen. I salentini torneranno in campo domani con una doppia seduta: al mattino alle 9.30 e al pomeriggio.

Fonte – Uslecce.it