Lecce, Baroni già con un assente sicuro per la prima di Serie A con l’Inter

Il Lecce per l’esordio in campionato contro l’Inter dovrà fare a meno sicuramente di un giocatore, fermo ai box per almeno 1-2 settimane. QUI invece l’allenamento odierno del Lecce.

ASSENTE SICURO – Si avvicina l’esordio in Serie A per il Lecce neo-promosso, che dovrà vedersela subito con l’Inter. Kastriot Dermaku, capitano della squadra, non sarà a disposizione della squadra per la prima di campionato. Gli esami strumentali effettuati nella giornata di oggi hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra che lo costringerà a stare fermo ai box per almeno una o due settimane.

Fonte: uslecce.it