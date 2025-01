Lecce, allenamento a meno due dall’Inter finito: out uno e 3 a parte

Il Lecce ha finito il suo allenamento in questa antivigilia della partita contro l’Inter. Domani la rifinitura a porte chiuse al Via del Mare. Il punto sulla squadra di Giampaolo.

ANTIVIGILIA – Il Lecce ha finito l’allenamento di oggi, a meno due dalla partita contro l’Inter e valida per la ventiduesima giornata di Serie A. I nerazzurri hanno finito poco fa (ora gli aggiornamenti). La squadra di Marco Giampaolo, reduce dalla sconfitta contro il Cagliari all’Unipol Domus per 4-1, dovrà fare a meno per tutto il resto della stagione di Marchwiński, che si è rotto il crociato. Dunque assente dall’allenamento di oggi. Per quanto riguarda il punto sugli altri infortunati: tre hanno fatto lavoro personalizzato e dunque a parte dal resto del gruppo, mentre Rafia ha fatto solamente terapie.

Il punto sul Lecce a meno due dalla partita di Serie A con l’Inter

IL PUNTO – I tre giocatori del Lecce che hanno fatto personalizzato a meno due dall’Inter sono Banda, Berisha e Gaspar. Tutti e tre dovrebbero dunque saltare la sfida contro l’Inter, a meno di un rientro lampo nella rifinitura di domani al Via del Mare. Recupera, invece, Gallo come già ribadito in mattinata. L’Inter si troverà di fronte un Lecce ferito dopo il pesante KO di Cagliari, ma comunque temibile soprattutto fra le mura amiche del Salento.