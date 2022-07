Lecce, allenamento mattutino al terzo giorno di ritiro: il programma

Il Lecce, primo avversario dell’Inter in Serie A per il campionato 2022-2023, oggi si è riunito per il terzo giorno di ritiro a Folgaria, in provincia di Trento.

SOLO DI MATTINA – “Allenamento mattutino per i giallorossi, nel terzo giorno di ritiro a Folgaria, al lavoro in palestra e sul campo per proseguire nella preparazione atletica e nelle esercitazioni tattiche. Nella parte finale della seduta i calciatori, suddivisi in gruppi, hanno svolto delle ripetute sui 600 metri. Nel pomeriggio trattamento fisioterapico facoltativo, mentre domani è in programma una doppia seduta d’allenamento”.

Fonte: uslecce.it