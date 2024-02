Lecce, allenamento mirato per l’Inter: D’Aversa ancora con un problema!

Nuova seduta d’allenamento per il Lecce di Roberto D’Aversa in vista della sfida contro l’Inter. Il tecnico dei salentini però ha ancora problemi con uno dei suoi giocatori.

ALLENAMENTO – Il Lecce procede con la preparazione del match di domenica prossima al Via del Mare, dove attende l’Inter di Simone Inzaghi. Se i nerazzurri per ora sono ancora focalizzati sul big match di Champions League contro l’Atletico Madrid di questa sera, i giallorossi possono permettersi maggior concentrazione in vista dell’impegno in campionato. Dopo il lavoro di ieri pomeriggio, la squadra di Roberto D’Aversa questa mattina si è riunita sui campo dell’Acaya per una nuova la sessione d’allenamento. Per i salentini però continuano a non arrivare buone notizie in vista dell’Inter: Lameck Banda sta ancora svolgendo lavoro personalizzato. L’attaccante zambiano evidentemente non ha recuperato dall’infortunio ed è in forse la sua presenza contro i nerazzurri. Il Lecce, comunque, ha ancora a disposizione una serie di allenamenti che potrebbero alla fine rivelarsi utili almeno per una convocazione in panchina di Banda. Seguiranno nuovi aggiornamenti nei prossimi giorni.

Fonte: uslecce.it