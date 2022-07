Lecce vuole farsi trovare pronto prima dell’Inter: oggi altro test amichevole

Il Lecce prosegue il ritiro di Folgaria in preparazione della nuova stagione e il ritorno in Serie A, con l’esordio alla prima giornata contro l’Inter. Questa mattina l’allenamento della squadra mentre nel pomeriggio è prevista un amichevole

IL PROGRAMMA DI OGGI – Il Lecce anche questa mattina si è riunita in allenamento presso il Centro Sportivo di Folgaria. La squadra allenata da Marco Baroni nel pomeriggio effettuerà l’amichevole contro la formazione tedesca del Bochum alle ore 17:30 presso il comunale di Bressanone. Altra sfida importante in preparazione dell’esordio in Serie A con l’Inter.

Fonte: uslecce.it