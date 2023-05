Leao, tutto in 24 ore! Dubbi? Pioli ha già il Milan anti Inter − CdS

Per capire se Rafael Leao ci sarà o meno contro l’Inter bisogna aspettare la rifinitura di oggi. Intanto, Pioli ha già la formazione del Milan in testa per sfidare la squadra di Inzaghi

LE ULTIME − L’attesa sta per finire, oggi vigilia di Milan-Inter, andata delle semifinali di Champions League. In casa rossonera, si monitorano le condizioni di Rafael Leao. Il portoghese, alle prese con un’elongazione muscolare, ieri ha fatto terapie senza lavorare con la palla. Tra oggi e domani mattina si deciderà se convocarlo o meno per il grande euroderby. Sarà decisiva probabilmente la rifinitura del tardo pomeriggio. Intanto, Pioli ha già in testa la formazione che sfiderà i cugini. Se Leao non dovesse farcela pronto Saelemaekers. Il belga giocherebbe nel 4-2-3-1 con Bennacer sulla trequarti e Brahim Diaz a destra. Accanto a Tonali ci sarà Krunic. La coppia difensiva, invece, sarò formata da Kjaer e Tomori.

Fonte: Corriere dello Sport − Antonio Vitiello