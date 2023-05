Leao, sì o no? La scelta definitiva di Pioli prima di Milan-Inter – Sky

Rafael Leao ci sarà o no in Milan-Inter? È arrivata proprio in questi minuti dalla redazione di Sky Sport la scelta di Stefano Pioli in vista della semifinale di andata di Champions League.

SCELTA DEFINITIVA – Mancano poco meno di due ore dalla semifinale di andata di UEFA Champions League tra Milan e Inter. La squadra rossonera è partita da qualche minuto dall’Hotel Melià di Milano, in direzione San Siro. Rafael Leao non è partito con il resto della squadra quindi non farà parte della partita. Assente dunque anche in panchina.