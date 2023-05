Leao rimane in dubbio in vista di Milan Inter: le ultime

Rafael Leao resta in dubbio per Milan-Inter, partita valida per l’andata delle semifinali di Champions League.

INFORTUNIO LEAO – Secondo quanto riportato su Twitter da Marco Barzaghi, Rafael Leao rimane in dubbio per Milan-Inter, gara valevole per l’andata delle semifinali di Champions League, in programma domani sera. L’attaccante portoghese continua a lavorare a parte.

Fonte: Twitter Marco Barzaghi