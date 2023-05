Leao presente in Milan-Inter? Si decide domani! Ecco la percentuale – Sky

La presenza di Rafael Leao in Milan-Inter sarà incerta fino a qualche ora prima dell’inizio della partita (ore 21 a San Siro). Il problema muscolare, secondo quanto riportato da Sky Sport, c’è, ma i dubbi saranno scioli solo domani.

PRESENZA IN DUBBIO – Il problema muscolare per Rafael Leao c’è. Ieri assoluto riposo e fisioterapia. Oggi corsa dritta senza cambi di direzione. Domani farà corsa e accelerazioni al mattino, solo a quel punto si capirà se il muscolo starà bene oppure no. In una semifinale di andata il Milan valuterà bene la situazione prima di sfidare l’Inter, ma la sensazione è che non ci sia grande possibilità di vederlo titolare. Questo vuol dire che dipenderà da quello che sentirà domani mattina il ragazzo che starà insieme allo staff medico del Milan e farà un test per provare a forzare. Secondo quanto riportato dall’emittente televisiva, al 70% non gioca e al 30% sì.