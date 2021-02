Leao: Â«Milan-Inter, Derby da giocare con testa giusta ma Serie A lungaÂ»

Leao: «Milan-Inter, Derby da giocare con testa giusta ma Serie A lunga»

Rafael Leao (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato in vista del Derby che vedrà la squadra rossonera sfidare l’Inter domani pomeriggio

MILAN-INTER – Queste le parole di Rafael Leao, attaccante del Milan, ai microfoni di “Milan Tv” in vista del Derby in programma domani pomeriggio contro l’Inter. «È una partita da giocare con il cuore, con la testa giusta per difendere la nostra maglia. È una partita sempre molto bella. Uno contro uno, dribbling, velocità, passaggi… Penso di dare il massimo perché ci sono partite che non vanno bene tecnicamente. Ma penso di dare il massimo di aiutare la squadra per fare sempre il meglio possibile. Sappiamo l’importanza di questa partita perché è un Derby. Noi come Milan vogliamo vincere e rispettare sempre l’avversario perché c’è grande qualità, ma il campionato è lungo. Non andiamo a questa partita con pressione, ma concentrati per quello che dobbiamo fare e cercare di fare il miglior risultato possibile».

PORTE CHIUSE – Leao sull’assenza dei tifosi allo stadio. «San Siro è sempre più bello con i tifosi ma loro, su Instagram con i messaggi prima di arrivare a San Siro, stanno lì per noi. È chiaro che loro sono un aspetto fondamentale per noi».