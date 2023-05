Leao, infortunio prima di Milan-Inter. Prossime ore decisive – TS

Leao si ferma per un risentimento muscolare. Il Milan attende con ansia di conoscere la portata dell’infortunio perché alle porte c’è l’euroderby di Champions League contro l’Inter. Le ultime da Tuttosport.

VALUTAZIONI – Milan-Lazio di ieri pomeriggio ha riservato una notizia spiacevole per i rossoneri. Rafael Leao ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo meno di 10′ di gara per un fastidio all’inguine della zona destra (vedi articolo). La preoccupazione di Stefano Pioli e dell’attaccante milanista per l’infortunio è stata tanta, soprattutto perché è alle porte l’euroderby contro l’Inter. Motivo per cui, per non rischiare di peggiorare la condizione fisica, Leao ha preferito chiedere subito la sostituzione. L’allenatore del Milan e lo stesso calciatore hanno rassicurato i tifosi al termine della gara contro i biancocelesti, tuttavia per comprendere la portata del risentimento muscolare bisognerà aspettare la giornata di oggi. Come spiega Tuttosport, infatti, servono almeno 24 ore per poter fare le giuste valutazioni e capire se sarà opportuno svolgere degli esami strumentali. Non è ancora chiaro, dunque, se Leao farà parte degli undici rossoneri di Pioli nella semifinale d’andata di Champions League contro l’Inter.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini