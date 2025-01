Leao in gruppo per Inter-Milan, ma fuori un difensore! Il motivo

Rifinitura in corso per il Milan in vista della partita contro l’Inter, in programma domani e valida per la finale di Supercoppa italiana. Rafael Leao è in gruppo, ma un difensore no. Le ultime.

ULTIME – Giorno di conferenze stampa, one-to-one e anche di rifiniture per Inter e Milan. Simone Inzaghi l’ha praticamente terminata alcuni minuti fa e ha dato importanti e decisivi aggiornamenti in vista della formazione che scenderà in campo domani a Riad nella finale di Supercoppa. Lo stesso si può dire anche per Sergio Conceicao. Infatti, Leao, acciaccato per guai fisici negli ultimi giorni, si sta allenando con il gruppo. Da capire se domani partirà da titolare nel derby oppure se Conceicao lo preserverà facendolo entrare nella ripresa. Ma non ci sono novità solamente sull’attaccante portoghese. Attenzione anche alle condizioni di Matteo Gabbia, che ha saltato l’allenamento per qualche linea di febbre. Per quanto riguarda Gabbia, nel derby di campionato ha deciso la partita e da lì in avanti ha preso le redini della difesa rossonera. Contro la Juventus, in semifinale di Supercoppa, non ha giocato. Conceicao ha, infatti, voluto rilanciare Fikayo Tomori, che con Paulo Fonseca aveva perso progressivamente il posto. Questa la probabile formazione per Inter-Milan:

Milan (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Reijnders, Pulisic; Morata, Abraham.