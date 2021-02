Leao: Â«Derby, voglio il primo posto! Poi vincere la Champions LeagueÂ»

Leao: «Derby, voglio il primo posto! Poi vincere la Champions League»

Condividi questo articolo

Rafael Leao Milan-Torino

Rafael Leao, attaccante del Milan, intervistato da “Sportmediaset” ha parlato del derby in programma domenica e della voglia di vincerere lo scudetto quest’anno e la Champions League in futuro con i rossoneri.

SFIDA APERTA – Leao su “Sportmediaset” lancia la sfida scudetto all’Inter e dice di voler vincere in Europa col Milan: «È una partita importante per noi e ci arriviamo con la testa giusta, con la voglia di vincere e di arrivare primi in classifica. Siamo orgogliosi di Ibrahimovic perché è un compagno, un fratello maggiore e con lui in campo siamo sempre più avanti di altri. Con il Milan vorrei vincere lo scudetto e anche la Champions League».

Fonte: Sportmediaset