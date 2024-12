Lazio, tre assenti contro l’Ajax: la situazione prima dell’Inter

La Lazio si prepara ad affrontare l’Ajax domani, nella trasferta di Europa League, ma dovrà fare a meno di tre giocatori fondamentali, che non parteciperanno alla trasferta e resteranno a Roma per recuperare dai rispettivi infortuni.

LA SITUAZIONE – La Lazio questa mattina ha svolto l’ultimo allenamento di rifinitura prima della partenza in Amsterdam. Marco Baroni in vista della sfida con l’Ajax dovrà fare a meno di Alessio Romagnoli, Matias Vecino e Ivan Provedel. Il difensore continua a fare i conti con il solito problema muscolare che lo affligge dalla sfida col Napoli. Il difensore non è riuscito a recuperare in tempo per la sfida con l’Ajax e, come confermato dalla società, non sarà disponibile neppure per la partita di lunedì contro l’Inter. Vecino, invece, non ha ancora smaltito la lesione muscolare alla coscia sinistra che ha accusato durante il match contro il Ludogorets, in Europa League. Infine, Provedel, il portiere titolare della Lazio, è alle prese con un’influenza che lo terrà lontano dal campo per alcuni giorni. La sua assenza non riguarda solo la partita di domani con l’Ajax, ma anche il match di campionato contro l’Inter.