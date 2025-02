Lazio, i tifosi presenti a San Siro smentiscono Lotito: la Coppa Italia è un obiettivo

Manca sempre meno per la sfida di San Siro in programma questa sera tra Inter e Lazio, per i quarti di Coppa Italia. In palio c’è il passaggio del turno in coppa e dunque, l’accesso alla semifinale. La vincente tra le due, dovrà vedersela con il Milan.

POSSIBILE DERBY – Inter e Lazio si affronteranno questa sera a San Siro, per giocarsi l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. La vincitrice della sfida, si troverà di fronte il Milan di Sergio Conceicao, che ha eliminato la Roma nel quarto di finale, giocato sempre allo stadio Meazza, lo scorso 5 febbraio. I nerazzurri quindi, in caso di qualificazione, si troveranno a disputare un nuovo doppio confronto contro il Milan, dopo quelli in campionato e la finale di Supercoppa giocata a Ryad. Uno stimolo ulteriore per Simone Inzaghi e per la squadra: quello di poter tornare a vincere contro i rivali rossoneri dopo le ultime tre sfide senza vittoria.

SUPPORTO – La Lazio, dal canto suo, verrà a San Siro per giocarsi le sue chance di passaggio del turno, per tornare a giocarsi le semifinali di Coppa Italia, come nella scorsa stagione. Marco Baroni sembra orientato a schierare la miglior formazione possibile, al netto dell’importante assenza di Castellanos. A testimonianza di quanto conti la Coppa Nazionale per i tifosi, in molti sono partiti oggi dalla Capitale per raggiungere Milano: saranno infatti oltre mille i tifosi biancocelesti presenti nel settore ospiti del Meazza, per far sentire il proprio supporto alla squadra di Baroni, spingendola verso le semifinali di Coppa Italia.

Lazio, i tifosi sfidano Lotito: la Coppa Italia è un obiettivo

LA RISPOSTA – Nonostante le dichiarazioni al ribasso di Claudio Lotito, i tifosi della Lazio hanno ribadito con forza che la Coppa Italia è un obiettivo importante. In occasione del quarto di finale contro l’Inter, oltre mille sostenitori biancocelesti hanno raggiunto San Siro per spingere la squadra. Le parole del presidente, che aveva minimizzato l’importanza della competizione dichiarando: «Coppa Italia un obiettivo? Noi ci accontentiamo di quello che cade dalla mensa dei signori», non hanno trovato sponda nella passione dei tifosi. Il popolo laziale ha risposto presente. Ma l’Inter non si farà cogliere di certo impreparata. Ma se per Lotito la Coppa Italia sembra marginale, per i tifosi biancocelesti è ancora una competizione da onorare e provare a vincere.