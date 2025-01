La Lazio sbatte contro un ottimo Como: espulso Tchaouna

La Lazio non va oltre il pareggio per 1-1 nella sfida casalinga contro il Como. A segno Boulaye Dia e Patrick Cutrone. Espulso Loum Tchaouna nel secondo tempo.

PAREGGIO GIUSTO – La Lazio ospita il Como nella sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Gli ospiti partono fortissimo, confezionando due azioni pericolose non concretizzate dai propri uomini offensivi. Prima da Nico Paz, che al 3′ prova a beffare Ivan Provedel con un pallonetto che si spegne sul fondo. Poi da Marc-Oliver Kempf, che al 5′ colpisce il palo con un colpo di testa da posizione ravvicinata. Ai due gol sbagliati dal Como segue, come nel più consueto dei casi, la rete dei padroni di casa. A firmarla è Boulaye Dia, che al 34′ raccoglie l’assist di Mattéo Guendouzi e scaglia il pallone sul secondo palo della porta difesa da Jean Butez. Nel secondo tempo, cambia tutto a causa dell’espulsione di Loum Tchaouna per doppia ammonizione al 58′. Il Como, dopo essersi visto negare il gol del pareggio al 69′ da un intervento prodigioso di Provedel su Alieu Fadera, riesce a trovare la rete del definitivo 1-1 al 72′ con il colpo di testa di Patrick Cutrone da posizione favorevole. I biancocelesti non riescono a sfruttare l’ultima occasione avuta prima del termine della sfida, con Guendouzi e Dia che si “pestano a piedi” sprecando un’opportunità molto ghiotta al 79′. Il match si conclude con il punteggio di 1-1, con la Lazio che sale a 36 punti, a +4 sulla Juventus.

LAZIO-COMO 1-1, IL TABELLINO:

34′ Dia (L), 72′ Cutrone (C).