Lazio, Sarri concede un giorno di riposo: ripresa dei lavori vista Inter fissata

La Lazio, reduce dallo 0-0 contro il Torino, si prepara adesso per la sfida con l’Inter. Sarri ha concesso un giorno di riposo alla squadra prima di dare inizio ai lavori in vista dei nerazzurri dell’ex tecnico biancoceleste Inzaghi

RIPOSO E RIPRESA – La Lazio di Maurizio Sarri ieri ha sfidato il Torino nel match valevole per la seconda giornata di campionato, terminato 0-0. Il tecnico ha poi concesso un giorno di riposo alla squadra, vale a dire oggi, con ritorno a Formello fissato per lunedì 22 agosto quando avranno inizio i lavori in vista del confronto con l’Inter in programma venerdì all’Olimpico alle ore 20.45.