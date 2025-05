La Lazio riprende prima dell’Inter: a San Siro Pedro. Altri 2 cambi – CdS

La Lazio è il prossimo ostacolo dell’Inter in campionato. La squadra biancoceleste, ancora in corsa per la Champions League, arriverà a San Siro per fare punti. Baroni punterà su Pedro.

TUTTO APERTO – La corsa scudetto si è riaperta e quella per la Champions League resterà molto agguerrita, dopo la sconfitta di ieri della Roma con l’Atalanta. Per il quarto posto, ci sono quattro squadre racchiuse nel giro di due punti: dal settimo posto del Bologna a 62 punti al quarto della Juventus con 64. E a 64, ma con gli scontri diretti a sfavore, c’è anche la Lazio, che sabato non è riuscita a battere la Vecchia Signora nello scontro ravvicinato all’Olimpico (finita 1-1). Domenica, presumibilmente di sera alle 20.45, è in programma Inter-Lazio. I nerazzurri, rinvigoriti dal pareggio del Napoli col Genoa che ha ridotto il distacco ad un solo punto, andranno a caccia dei tre punti con la speranza che arrivi un risultato favorevole da Parma.

La Lazio da oggi prepara il piano anti Inter: pronti in tre

CAMBI – In vista del match tra Inter e Lazio, Baroni riprenderà i lavori oggi alle 11, Inzaghi lo farà domani. Il tecnico biancoceleste dovrà ovviare alle squalifiche di Mattia Zaccagni e Luca Pellegrini. Al loro posto pronti Pedro e Marusic. Ma ci sarà anche un altro cambio tra le fila della Lazio, rispetto all’1-1 con la Juventus, ossia l’ingresso di Dia al posto di Dele-Bashiru.

Fonte: Corriere dello Sport – Daniele Rindone