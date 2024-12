Lazio, ultime riflessioni per Baroni. Prima dell’Inter dubbi su modulo e difesa – CdS

La Lazio si prepara al big match di lunedì sera contro l’Inter, ma le certezze sono ancora poche per Marco Baroni, che solo oggi, nell’ultimo allenamento a Formello, scioglierà i dubbi sulla formazione da schierare. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, i dubbi principali riguardano non solo il reparto difensivo, ma anche il modulo.

RIFLESSIONI – Dopo una settimana complicata tra acciacchi e fatiche europee, Marco Baroni ha adottato un approccio prudente negli ultimi giorni, posticipando ogni decisione alla rifinitura in programma oggi alle 16. Una strategia che riflette sia la volontà di gestire le energie dei giocatori sia l’importanza di questo appuntamento, fondamentale nella corsa ai piani alti della classifica. La situazione più delicata riguarda il reparto difensivo, con diversi giocatori della Lazio da monitorare. Alessio Romagnoli, assente contro l’Ajax per una distorsione al ginocchio, ieri ha svolto un lavoro differenziato e oggi effettuerà un test. In caso contrario, il ballottaggio al centro della difesa vedrà protagonisti Gigot, recuperato dopo una giornata di riposo, e Gila, pronto a subentrare se necessario. Sugli esterni, il nodo sembra meno complesso: a sinistra spazio a Nuno Tavares, mentre a destra si giocano una maglia da titolare Marusic e Lazzari, con il primo leggermente favorito.

Lazio, dubbi sul modulo e interpreti. Più “sicurezze” in attacco

UOMINI CHIAVE – Il cuore del gioco resta una delle principali incognite per Baroni, con la scelta del modulo (4-2-3-1 o 4-3-3), legata alla disponibilità dei suoi centrocampisti chiave. Rovella, reduce da un turno di riposo extra, dovrebbe tornare al centro della mediana accanto a Guendouzi. Se Baroni optasse per il 4-3-3, ci sarebbe spazio per Dele-Bashiru, che andrebbe a completare il terzetto. In caso di 4-2-3-1, invece, il tecnico potrebbe affidarsi a Dia come trequartista per aumentare la pericolosità offensiva, considerata l’assenza per squalifica di Castellanos.

LE SCELTE IN ATTACCO – Come dicevamo, nel reparto avanzato, la Lazio deve fare i conti con l’assenza dell’attaccante argentino. A sostituirlo sarà Noslin, risparmiato nella trasferta europea contro l’Ajax per preservarlo in vista di questa partita. Le ali saranno occupate dagli insostituibili Isaksen a destra e Mattia Zaccagni a sinistra. Quest’ultimo, nonostante un allenamento differenziato ieri e una vistosa fasciatura al ginocchio, dovrebbe essere regolarmente in campo.

Fonte: Corriere dello Sport – Carlo Roscito