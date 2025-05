Lazio, la probabile formazione per l’Inter: dentro Tavares e Pedro – Sky

La Lazio questa sera gioca a San Siro contro l’Inter, nella partita valida per la penultima giornata. Baroni lancia Tavares e Pedro. Questa la probabile formazione della Lazio.

LE ULTIME – La penultima avversaria dell’Inter in campionato è la Lazio di Marco Baroni. La squadra biancoceleste rimane ancora in corsa per l’accesso alla prossima Champions League, anche se deve sperare in un passo falso della Juventus, che nelle ultime due partite giocherà contro Udinese e Venezia. In vista di Inter-Lazio, match a partire dalle 20.45 a San Siro, Baroni deve ovviare ad alcune defezioni. In primis le squalifiche di Mattia Zaccagni e Luca Pellegrini, ma anche a Gustav Isaksen. Il danese è partito con la squadra, ma non è al 100% e quindi partirà dalla panchina. Pedro è pronto a giocare dal primo minuto. Anche dietro non stanno bene diversi giocatori. Ecco perché Tavares, non esattamente al top della forma, stringerà i denti e scenderà in campo dall’inizio. Infine, l’altro dubbio riguarda il ruolo del trequartista: Dele-Bashiru al posto di Matias Vecino. L’ex nerazzurro, in gol contro la Juventus nell’ultimo turno di campionato, dovrebbe partire ancora da fuori. Per il resto, tutto confermato, così come la presenza dell’argentino Taty Castellanos. La probabile formazione:

La probabile formazione della Lazio contro l’Inter: Pedro e Tavares dal 1′

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Pedro, Dia, Dele-Bashiru; Castellanos.