Lazio, Pedro torna tra i titolari scelti da Sarri. Chi lascia il posto in attacco?

La Lazio è pronta a sfidare l’Inter in campionato, in particolare Maurizio Sarri è sempre più propenso a schierare Pedro titolare in attacco a discapito di un giocatore.

CAMBIA L’ATTACCO – Maurizio Sarri studia la formazione migliore per sfidare l’Inter all’Olimpico e lo farà con tutti i giocatori a disposizione. Il rientro di Pedro in attacco, che era già a disposizione anche sabato scorso a Torino, permetterà a Sarri di avere più alternative in attacco. Lo spagnolo ha ormai lasciato alle spalle il problema alla caviglia e con molta probabilità partirà tra i titolari, da capire se a destra al posto di Felipe Anderson, o al posto di Mattia Zaccagni. Un dubbio, questo, che il tecnico biancoceleste risolverà solo nelle prossime sedute di allenamento.