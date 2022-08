Lazio, Milinkovic-Savic ce la fa. Altro ballottaggio a centrocampo – CdS

Sarri anche nella giornata di ieri ha lavorato a Formello con tutta la Lazio al completo. Secondo il Corriere dello Sport, diversi dubbi di formazione soprattutto a centrocampo, con la conferma di Milinkovic-Savic nonostante non sia al top della condizione.

A CENTROCAMPO – La Lazio sfida l’Inter all’Olimpico, imbarazzo della scelta per Maurizio Sarri con tutta la rosa a disposizione. I dubbi sono per lo più a centrocampo, con la conferma di Sergej Milinkovic-Savic nonostante qualche problemino fisico accusato in questo inizio stagione. Anche Cataldi sarà confermato davanti la difesa, con un ballottaggio serratissimo per quanto riguarda il terzo centrocampista: in corsa Basic e Vecino, con Luis Alberto addirittura più “staccato” rispetto i primi due.

Fonte: Corriere dello Sport – Carlo Roscito