Lazio al lavoro vista Inter, partitella e focus su un aspetto

Dopo la vittoria sulla Juventus che proietta la squadra in finale di Coppa Italia, l’Inter si prepara ad affrontare la Lazio in un vero e proprio spareggio per la Champions League. La squadra di Maurizio Sarri è scesa in campo quest’oggi per preparare la gara, focalizzandosi su un aspetto in particolare.

ALLENAMENTO – Prosegue la preparazione della Lazio in visto della gara di domenica alle 12.30 in casa dell’Inter. Allenamento pomeridiano per i biancocelesti, che alle 15.30 si sono ritrovati al centro sportivo di Formello. Ampio lavoro tattico per gli uomini di Maurizio Sarri, che hanno poi svolto una doppia partitella a campo ridotto decisa da una rete di Danilo Cataldi.

Fonte – Sslazio.it