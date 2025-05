Lazio, anche Isaksen in dubbio: emergenza in attacco prima dell’Inter – CdS

A poche ore dalla delicata sfida contro l’Inter a San Siro, la Lazio deve fare i conti con un vero e proprio terremoto in attacco. Alla già annunciata assenza di Zaccagni per squalifica si è aggiunto il dubbio legato alle condizioni di Gustav Isaksen. Marco Baroni, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, ha rinviato ogni decisione a oggi, in attesa dei provini decisivi del danese.

INCERTEZZE – Isaksen sarà valutato in extremis, ma il principio guida dell’allenatore biancoceleste resta quello di affidarsi solo a chi ha garantito integrità fisica per l’intera settimana. In questo contesto, Pedro rappresenta un lusso per duttilità e esperienza: verrà schierato a destra, nel ruolo originariamente riservato proprio a Isaksen, mentre a sinistra restano in ballottaggio Noslin e Dele-Bashiru. Non è finita qui. Anche in difesa ci sono incognite. Tavares, dopo essere tornato ad allenarsi in gruppo, ha svolto un provino fisico ieri che non ha convinto lo staff medico. Riproverà oggi, ma la sua convocazione resta in dubbio. In caso di ulteriore forfait, Hysaj dovrebbe completare il reparto esterni difensivi con Marusic, considerata anche la squalifica di Pellegrini.

Baroni riparte dai titolari a disposizione in vista di Inter-Lazio

LE SICUREZZE – Le uniche certezze, per ora, sembrano essere nel cuore della difesa e in porta. Davanti a Mandas ci saranno Manuel Lazzari, Gila, Alessio Romagnoli e appunto Adam Marusic. A centrocampo si va verso la conferma della coppia Guendouzi-Rovella, anche se Baroni ha alternato più combinazioni nelle ultime sessioni. La Lazio si prepara così alla trasferta in casa dell’Inter, a San Siro.

Fonte: Corriere dello Sport – Daniele Rindone