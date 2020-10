Lazio, Inzaghi studia la formazione anti Inter. Due assenze pesanti – SM

Condividi questo articolo

Lazio-Inter è in programma allo Stadio Olimpico domenica alle ore 15:00. Simone Inzaghi, tecnico dei biancocelesti, dovrà fare a meno di due uomini chiave per la sfida contro i nerazzurri. Le ultime da “SportMediaset”

ASSENZE – In vista di Lazio-Inter di domenica, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di diversi calciatori. In difesa Radu non è al meglio, al suo posto è pronto Bastos, che dovrebbe agire al fianco di Acerbi e Patric. A centrocampo pronti Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Luis Alberto, con Lazzari sulla destra. A sinistra ballottaggio fra Marusic ed il neo-acquisto Fares. In attacco Correa è in dubbio: accanto ad Immobile dovrebbe agire Felipe Caicedo.