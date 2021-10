Lazio-Inter, una sola certezza per Inzaghi sull’attacco: le ipotesi

È il momento di decidere per Simone Inzaghi che domani sfiderà la sua ex squadra: il punto sull’attacco nerazzurro per Lazio-Inter.

LAZIO-INTER – Secondo quanto riportato da SportMediaset, nella serata di oggi dovrebbero tornare i sudamericani dell’Inter. Oltre a Lautaro Martinez e a Joaquin Correa, a fare ritorno a Roma anche Arturo Vidal, Alexis Sanchez e Matias Vecino. Questi ultimi 3 dovrebbero essere aggregati alla squadra che sfiderà domani la Lazio. Gli argentini invece dovrebbero riposare, anche se è lecito l’uso del condizionale. Prudentemente sia il Toro che il Tucu non dovrebbero partire dal primo minuto, date le prossime partite contro Sheriff e Juventus.

SCELTE – Si suppone che Simone Inzaghi non deciderà come Massimiliano Allegri, vale a dire quando decise di non portare con sé tutti sudamericani, tornati soltanto il giorno prima della partita.

IPOTESI – Ad ogni modo, con Edin Dzeko certo nel reparto offensivo della squadra nerazzurra, rimangono in piedi le ipotesi Ivan Perisic/Hakan Calhanoglu, più di Stefano Sensi al ritorno dopo un altro infortunio, come seconda punta o trequartista. La decisione comunque si dovrebbe avere alla rifinitura di domani mattina.

Fonte: SportMediaset.it