Lazio-Inter, un solo dubbio per Inzaghi! A centrocampo idee chiare – Sky

Lazio-Inter è la sfida in programma stasera alle ore 20.45 allo stadio Olimpico, valevole per la terza giornata di Serie A. In casa nerazzurra persiste ancora un dubbio mentre a centrocampo le scelte sembrano fatte. Di seguito le ultime di Sky Sport

SCELTE QUASI FATTE – Lazio-Inter è la partita che andrà in scena stasera alle ore 20.45 all’Olimpico, valevole per la terza giornata di Serie A. Mentre Maurizio Sarri deve risolvere qualche piccolo problema (vedi articolo), Simone Inzaghi sembra avere le idee molte chiare per almeno dieci undicesimi. Persiste dunque un solo dubbio, ovvero il ballottaggio sulla sinistra tra Robin Gosens e Federico Dimarco che vede ancora favorito l’italiano. A centrocampo secondo Sky Sport, Roberto Gagliardini non dovrebbe insidiare Hakan Calhanoglu dal 1′.

INTER (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez (all. Inzaghi).