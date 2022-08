Lazio-Inter, un dubbio per Inzaghi! Brozovic e quel feeling con Sarri – Sky

Lazio-Inter è uno degli scontri diretti più attesi della terza giornata di Serie A, in programma venerdì alle 20.45 allo stadio Olimpico (vedi articolo). Matteo Barzaghi – intervenuto nel corso della diretta di Sky Sport 24 -, fa il punto sulle scelte di Inzaghi con un solo dubbio

POSSIBILI SCELTE – Lazio-Inter è l’atteso big match della terza giornata di Serie A, in programma venerdì alle ore 20.45. Matteo Barzaghi fa il punto sulle probabili scelte di Simone Inzaghi: «L’allenamento di domani sarà importante. Ci aspettiamo la conferma della linea difensiva formata da Skriniar, de Vrij e Bastoni. Dumfries sulla destra è una garanzia e dovrebbe trovare conferma, a centrocampo Barella, Brozovic e Calhanoglu. A sinistra dubbio Gosens-Dimarco: con lo Spezia ha giocato l’italiano, quindi potrebbe esserci una chance per il tedesco. Davanti Lukaku e Lautaro Martinez ma con Dzeko e Correa sempre pronti a subentrare e fare bene».

CHIAVI IN MANO – Barzaghi prosegue parlando del particolare feeling di Marcelo Brozovic con Maurizio Sarri: «Brozovic avrà le chiavi in mano del centrocampo e ha nel destino Sarri perché il primo gol in maglia nerazzurra lo ha messo a segno proprio contro l’Empoli di Sarri. Nell’ultima vittoria all’Olimpico dell’Inter contro la Lazio, 3-0 con in panchina Spalletti, ci fu il gol di Brozovic. L’Inter non vince da quasi 4 anni sponda Lazio all’Olimpico».