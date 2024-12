Lazio-Inter, la firma dell’ultimo precedente rievoca il duo letale: ora serve!

Dal presente al passato di Lazio-Inter: un anno fa il tandem letale decideva la vittoria dei nerazzurri. Lunedì sera mister Inzaghi necessita di quella stessa complicità.

RECENTI TRASCORSI – Simone Inzaghi e Marco Baroni sono impegnati a preparare lo scontro diretto di lunedì sera. Le due formazioni si incroceranno alle ore 20.45 all’Olimpico, nel tentativo di strappare dei punti utili ad allungare fra il passo in classifica. Al netto del passo falso in Champions League contro il Bayer Leverkusen, i nerazzurri arrivano a Lazio-Inter con una striscia di risultati positivi ottenuti in campionato. Il quadro dei biancocelesti, invece, è differente: la vittoria in Coppa e in Serie A contro il Napoli e l’ultima in Europa contro l’Ajax è preceduta dalla sconfitta in trasferta contro il Parma in campionato. Ma, oltre a guardare i recenti trascorsi di Lazio e Inter, è bene dare un’occhiata anche all’ultimo incrocio all’Olimpico fra le due. L’ultima sfida, infatti, racconta tanto del passato e del presente nerazzurro.

Lazio-Inter

PRESENTE E PASSATO – L’ultimo Lazio-Inter di campionato risale proprio allo scorso dicembre, quando le due squadre si sono scontrate difronte al pubblico dell’Olimpico. La sfida terminò con uno 0-2 in favore degli uomini di Simone Inzaghi, che conquistarono tre punti grazie al prestigioso tandem d’attacco. A sbloccare il match, infatti, fu Lautaro Martinez al 39′ del secondo tempo, sfruttando con freddezza un disimpegno errato della difesa avversaria e mettendo fuori gioco l’estremo difensore biancoceleste.

LA COMBINAZIONE CHE SERVE – Poi nei secondi 45′ il raddoppio del suo compagno per eccellenza, Marcus Thuram. Lazio-Inter della stagione 2023/2024, dunque, su decisa dalle punte di diamante nerazzurre, che hanno trascinato per tutta la stagione la squadra di Inzaghi, fino alla vittoria della seconda stella. Lunedì sera servirà nuovamente il contributo dei due attaccanti, in particolare di Lautaro Martinez. Se Thuram, infatti, è andato in gol nell’ultima di campionato contro il Parma, l’argentino è a secco dal 3 di novembre, quando decise Inter-Venezia. La “Thu-La” deve tornare ad incidere insieme, per riscrivere un altro finale felice di Lazio-Inter.