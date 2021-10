Lazio-Inter, tre soluzioni in avanti per Inzaghi. Gagliardini a centrocampo – CdS

Come specificato questa mattina dal Corriere dello Sport, Simone Inzaghi non ha certezze in vista di Lazio-Inter. Tre soluzioni in attacco, eventualmente, per sostituire Lautaro Martinez.

LA SFIDA – In Lazio-Inter, le alternative a Lautaro Martinez sono sostanzialmente due: Perisic e Calhanoglu. La terza opzione, in teoria, sarebbe il giovane Satriano, citato anche ieri dal tecnico in conferenza stampa, vederlo in campo, però, sarebbe una vera sorpresa. Per quanto riguarda il turco, invece, c’è da considerare anche il problemino alla caviglia. A centrocampo invece le soluzioni non mancano: oltre Barella e Brozovic per la terza maglia è favorito Gagliardini per contrastare Milinkovic-Savic. Se in attacco dovesse giocare Perisic, è automatico che a sinistra toccherebbe a Dimarco.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno